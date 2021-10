97 Visite

MUGNANO – Sacro Cuore, questa sera lo spettacolo “Cuori in scena”. L’appuntamento è alle 20 e 30 nel teatro comunale di via Cesare Pavese. Ad esibirsi l’orchestra dell’Istituto Statale Superiore Melissa Bassi, in contemporanea la sfilata di moda dell’Istituto Superiore Marconi in memoria di Frida Kahlo e lo spettacolo teatrale della Compagnia Mario Scarpetta. “Ringraziamo le Associazioni Unite – dichiara l’assessore agli eventi Luisa Zincarelli – che tanto si sono spese per l’organizzazione di questa serata, in cui sul palco si alterneranno monologhi, brani di musica classica e sfilate di moda”. Entusiasta il sindaco Luigi Sarnataro: “ Una serata all’insegna della musica, della recitazione e dell’eleganza. Anche se siamo in un momento di festa, questa sera trattiamo temi importanti come l’emancipazione delle donne e il diritto alle pari opportunità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS