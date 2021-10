BACOLI, IL PAPPICE: “COMUNE, 7 ASSUNZIONI TRAMITE MOBILITA'”

Pubblicati gli avvisi per assumere a tempo indeterminato e pieno 4 categorie C (un vigile, un contabile, un geometra, un amministrativo) e 3 D (un amministrativo, un tecnico, un assistente sociale).

