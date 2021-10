Comune di Ercolano, fa video hot mentre è in ufficio: rischia licenziamento

87 Visite

Un’impiegata comunale fa video hot mentre è alla scrivania del suo ufficio. Succede nel comune di Ercolano.

L’episodio avrebbe dell’assurdo e dell’incredibile, se non fosse invece una disgustosa e aberrante realtà.

Nel sevizio di Striscia la Notizia, andato in onda su Canale 5 ieri sera, 18 ottobre, vengono infatti riportati i filmati tratti da un sito di live streaming a luci rosse, dove appare chiaramente la dipendente che si denuda e assume atteggiamenti inequivocabili, talvolta facendosi palpare da altri uomini, mentre è seduta alla sua scrivania, in un ufficio dell’Ente comunale ercolanese.

La donna, dopo l’incursione di Luca Abete, si mostra tranquilla nel negare quanto invece ha palesemente visto tutta Italia.

Il giornalista, in chiusura del servizio, affigge fuori all’ufficio della dipendente pubblica un cartello con su scritto “Ufficio dirette porno”.

Sconvolto il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto, che dichiara: “Ho visto il servizio di “Striscia la Notizia” ed ho provato disgusto, come padre e come rappresentante delle Istituzioni. Quanto è accaduto non ammette nessuna scusante e non resterà impunito. È vergognoso! Avvieremo subito un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente e di chiunque sia coinvolto o ne sia a conoscenza, valutandone finanche il licenziamento”.

