Proclamazione Manfredi, Varriale e Di Fenza: “Auguri di buon lavoro”

113 Visite

“Oggi il Professor Gaetano Manfredi è stato ufficialmente proclamato sindaco di Napoli. La sua elezione è stata praticamente un plebiscito da parte dei cittadini. In lui e nei candidati eletti al consiglio e alle municipalità credono i napoletani. Noi che siamo al suo fianco siamo consapevoli di questo. Abbiamo una missione da compiere, ma anche competenze e capacità, oltre che la giusta sinergia interistituzionale, per amministrare bene e rilanciare la città come in nuovo rinascimento per Napoli. Auguri a Gaetano Manfredi e ora buon lavoro, insieme, per Napoli e i napoletani”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS