La polizia a Trieste pronta a sgomberare il presidio. I portuali resistono: “Stiamo qui, è un nostro diritto”

Agenti di polizia al porto di Trieste pronta a sgomberare il presidio «No Green Pass». Primi lanci con gli idranti. Ma i manifestanti si siedono in strada davanti ai camion e ai furgoni delle forze dell’ordine annunciando la resistenza passiva. «Staremo qui, è un nostro diritto», dice l’ex portavoce del Clpt, Stefano Puzzer, parlando ai presenti. «La nostra preoccupazione è che nessuno si faccia male» aggiunge invitando le persone a spostarsi dal varco 4 in una zona più defilata. Alcuni lavoratori portuali stanno infatti liberando e pulendo la postazione di presidio allestita davanti al varco 4, da dove da venerdì mattina hanno tenuto conferenze stampa e offerto cibo e bevande a chi partecipava alla protesta. L’obiettivo, ribadiscono i presenti, allontanandosi dal varco per riunirsi lungo la strada, è garantire l’accesso libero al porto «come abbiamo sempre fatto».













