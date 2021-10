Giugliano: movida, carabinieri impegnati nei controlli

42 Visite

Carabinieri impegnati anche nei controlli della movida giuglianese.

I militari della Compagnia di Giugliano in Campania hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nel centro cittadino.

Le attività – volte alla prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti legati alla movida – hanno portato al controllo di 45 persone, al sequestro di 4 scooter e verbali al codice della strada per un totale di 15mila euro.

Un ragazzo di 21 anni, già noto alla forze dell’ordine, è stato denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.













