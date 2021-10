Mugnano, Sacro cuore di Gesù: in municipio presentati eventi e iniziative

283 Visite

Tornano i festeggiamenti in onore del sacro Cuore di Gesù. Questa mattina al Comune la conferenza stampa con la presentazione del programma di eventi e iniziative. Insieme al sindaco Luigi Sarnataro, l’assessore al ramo Luisa Zingarelli.

Si parte giovedì mattina con la tradizionale discesa della statue, a porte chiuse a causa del Covid. La sera il primo evento “Cuore Dolce” e il concerto di beneficenza “Folks e Friends” nel teatro comunale. Sabato torna a grande richiesta il trenino elettrico che attraverserà tutte le strade della città. La sera nel parcheggio di via Mercato ci sarà lo spettacolo di Peppe Iodice. Sempre in via Mercato lunedì si esibirà Rosalia Porcaro e mercoledì sarà il turno di Cicchella e Caiazzo. Grande chiusura venerdì con l’inaugurazione al centro commerciale Mugnano della pista di pattinaggio sul ghiaccio.













