Napoli. Via Toledo sommersa dai rifiuti per un solo giorno di sciopero ASIA

Napoli, 11 ottobre– E’ bastato uno sciopero generale di una giornata da parte dei lavoratori delle diverse sigle sindacali della partecipata comunale dei rifiuti, ASIA, per mandare in tilt il circuito dell’igiene urbana di Napoli. Ciò ha causato ritardi nei prelievi dei rifiuti, che in alcune zone della città non vengono ritirati da ieri. Nella centralissima via Toledo si rivedono i cumuli di monnezza nei pressi delle campane della differenziata e dei cestini della spazzatura. Scene che non si vedevano da tempo, e che hanno lasciati perplessi i napoletani ma anche i tanti turisti che passeggiavano in centro. L’azienda assicura sul proprio sito che “sarà impegnata, sin dalle ore successive alla conclusione dello sciopero, nel recupero delle attività al fine di garantire, in tempi ristretti, il ripristino di condizioni di normalità.” La gestione del ciclo urbano dei rifiuti sarà uno dei primi dossier che dovrà affrontare il sindaco eletto, Gaetano Manfredi, non appena si sarà insediato a Palazzo San Giacomo.













