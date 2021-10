Caivano in ansia per la scomparsa di Antonio, Don Patriciello: “Chi sa qualcosa, parli”

61 Visite

Sparito nel nulla da una settimana. Sono ore di angoscia per i familiari di Antonio Natale, il 22enne di Caivano che da sette giorni si è allontanato da casa e non dà più notizie di sé. A lanciare un appello accorato sono i suoi familiari e gli amici. Un nuovo appello anche da parte di Don Maurizio Patriciello, che su Facebook ha scritto: “Da 7 giorni, Antonio, un giovane della mia parrocchia, è scomparso. Non vogliamo pensare al peggio. Preghiamo perché possa ritornare a casa sano e salvo. Chi sa qualcosa, parli! La mamma e tutta la sua famiglia stanno morendo dal dolore“.













