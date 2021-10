Tragedia alle prime luci del mattino, Dora cade dal quarto piano e muore a 30 anni

460 Visite

Precipita nel vuoto e muore. E’ quanto accaduto ad una giovane donna a Potenza, in Basilicata. Si tratta di Dora Lagreca, 30 anni, originaria di Montesano sulla Marcellana (SA). Secondo quanto riportato da La Repubbblica, la donna è morta cadendo dalla sua abitazione al quarto piano di una palazzina. La dinamica della vicenda è ancora da chiarire. Secondo quanto si apprende, Dora è caduta dal suo appartamento intorno alle tre del mattino. Sembra che la giovane fosse in compagnia del fidanzato al momento della tragedia. La 30enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all’ospedale San Carlo di Potenza, ma per lei non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto: al momento non è esclusa nessuna ipotesi, compresa quella di un eventuale suicidio.













