Qualiano, mancanza d’acqua in via Campana a causa di un guasto. L’avviso del sindaco

253 Visite

A causa di un guasto su via Santa Maria a Cubito, i residenti di via Campana ed alcune traverse limitrofe stanno riscontrando mancanza d’acqua nelle loro abitazioni. Ho sollecitato l’intervento per la risoluzione del problema ed i tecnici della Regione Campania sono già sul posto e stanno operando. Mi hanno assicurato che il flusso dell’acqua tornerà a regime in poche ore.

Raffaele de Leonardis sindaco di Qualiano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS