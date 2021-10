Napoli al voto. Intervista a Diego Militerni, l’avvocato su cui FdI punta per il Consiglio Comunale

117 Visite

Napoli, 1 ottobre- Diego Militerni, 45 anni, avvocato, è uno dei nomi forti presentati da Fratelli d’Italia per l’elezione del prossimo Consiglio Comunale di Napoli. Lo abbiamo intervistato per capire quali sono le sue proposte.

Come nasce la sua candidatura?

«La mia candidatura nasce, dopo anni di attività politica, dalla consapevolezza di avere la giusta esperienza per poter contribuire alla rinascita di Napoli.

La nostra città è ricca di potenzialità che nel corso degli anni non sono state adeguatamente sfruttate da un’amministrazione di sinistra che è stata poco attenta ai problemi dei cittadini ed alle istanze di commercianti ed imprenditori. Con il duro lavoro ed una sapiente gestione amministrativa Napoli ha tutte le carte in regola per tornare ad essere la capitale del Mezzogiorno ed uno dei centri culturali ed economico di spicco della nostra Nazione.»

Qual è il primo provvedimento per cui si batterà una volta entrato in Consiglio Comunale?

«In primo luogo mi batterò affinché la macchina burocratica del comune di Napoli venga velocizzata, snellita. I napoletani dovranno percepire il comune di Napoli come un ente capace di risolvere i loro problemi quotidiani al fine di migliorare la loro qualità di vita. Esempio paradigmatico è la situazione in cui versa la Galleria Vittoria a causa della mala gestione della cosa pubblica da parte dell’amministrazione uscente. È inconcepibile, in un paese normale, che sia chiusa da più di un anno, creando disagi enormi alla circolazione ed alla vivibilità dei residenti. La vecchia amministrazione ci ha lasciato una città in ginocchio, dimostrando di non saper nemmeno fare fronte all’ordinaria amministrazione. Bisogna rimboccarsi le maniche per risolvere tutte le problematiche ereditate dalla Giunta De Magistris per poi cominciare a lavorare al rilancio di Napoli.»

Cosa auspica dal nuovo corso del neocoordinatore cittadino, Sergio Rastrelli, per FdI?

«Sergio Rastrelli è una figura di enorme spessore ed altamente qualificata per il ruolo che ricopre. Sono certo che saprà sicuramente condurre il partito a livello locale agli stessi consensi di quello nazionale. Ha stoffa per saper riorganizzare il partito facendo sì che ogni singolo militante possa sentirsi utile alla causa. Rastrelli potrà sempre contare sulla mia collaborazione.»













