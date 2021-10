Trasporto a Marano, nuova manifestazione: ma i commissari non ci sono. E’ ora che il Viminale valuti la possibilità di sostituire questa triade

143 Visite

I commissari non ricevano e l’ennesima manifestazione contro la soppressione delle linee Ini Bus non sortisce alcun effetto. I commissari non si sono fatti vivi né hanno risposto alle note inviate dai manifestanti. Il servizio Ini Bus è soppresso, per questioni di bilancio, e l’ente o non si sa chi dovrebbero sollecitare la Regione a rafforzare il trasporto pubblico sul territorio. Ma è un’utopia e lo sanno tutti. La cosa più brutta di tutta questa storia è la chiusura dei commissari, che non vogliono interagire con nessuno, nemmeno con gli organi di stampa. Una scelta balorda. E’ ora che al Viminale qualcuno inizi a pensare a una sostituzione del prefetto Basilicata. Non è idonea per una realtà, difficile, complessa, precaria sotto tanti aspetti, come quella di Marano.













