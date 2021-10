Elezioni Napoli 2021, il 3 e 4 ottobre si decide il prossimo sindaco: come si vota

110 Visite

Napoli – come si vota alle prossime elezioni. Sono molto a corto di elezioni per il nuovo sindaco di Napoli.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini napoletani dovranno votare e decidere quale governo vogliono guidare la loro città per i prossimi anni. L’eventuale scrutinio si svolgerà domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021.

Insieme al sindaco saranno eletti anche il Consiglio comunale, i presidenti e i consigli dei 10 comuni di Napoli. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per esercitare il diritto di voto, l’elettore dovrà esibire la tessera elettorale, insieme a un documento di identità. Per accedere ai posti sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Per ogni dubbio consultare il sito del Comune.

L’elezione del Sindaco e dei 40 consiglieri comunali – sulla scheda blu – può avvenire in diversi modi:

– L’elettore può esprimere una preferenza per il candidato sindaco e per una delle liste a lui collegate;

– Sarà possibile votare una sola delle liste e la preferenza sarà attribuita anche al candidato alla carica di sindaco collegato;

– può essere eletto un solo candidato alla carica di sindaco e in tal caso il voto non sarà attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

– E’ possibile esercitare anche il voto separato, cioè votando un candidato sindaco e una lista a lui non collegata.

L’elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale scrivendo, nelle apposite righe a destra del segno di lista, il cognome del candidato o dei due candidati prescelti. In caso di doppia preferenza, il sesso dei candidati selezionati dovrà essere diverso, altrimenti la seconda preferenza sarà annullata.

Per votare nei Comuni utilizzare l’urna arancione.

– Se si vota per una lista si vota anche per il candidato Presidente.

– Non è possibile votare per il presidente separato. , né della stessa lista né di liste diverse, annullerebbe il voto. votare la lista o le relative liste.

– Viene proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.













