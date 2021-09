Napoli al voto. Manfredi ragiona già da sindaco: il meglio dell’ultima conferenza stampa

33 Visite

Napoli, 30 settembre– Diversi i temi affrontati dal candidato sindaco del centrosinistra Gaetano Manfredi nel corso della conferenza stampa di chiusura della sua campagna elettorale. L’ex rettore federiciano, ministro dell’Università durante il Conte Bis, ha confermato di aver già parlato con l’ex questore di Napoli, Antonio De Iesu, per un suo ingresso in un’ipotetica Giunta. Inoltre, Manfredi ha specificato che, se dovesse vincere, il prossimo governo cittadino sarà un mix di assessori civici e politici dalle alte competenze tecniche. Infine, ad una nostra domanda, ha spiegato di puntare molto sulla Zes campana, in vista della nomina del nuovo commissario, e che, se le casse del Comune lo consentiranno, a capo delle partecipate ci saranno manager esperti e non degli improvvisati.













