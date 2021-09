Marano, stop ad Ini Bus. La voce del cittadino: “I Commissari non devono abbandonarci”

206 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Torre Caracciolo è una periferia abbandonata al proprio destino. Dimenticata dalle amministrazioni comunali e dai Commissari, che hanno deciso di non rinnovare la convenzione con Inibus, scaduta il 27 settembre. Sono immani i disagi per le tante persone che usufruiscono ogni giorno del servizio di trasporto pubblico, che collega la zona periferica di Torre Caracciolo con Marano. Domani venerdì 1 Ottobre alle ore 10 ci sarà una manifestazione davanti al Comune per esprimere pacificamente, in ottemperanza alle norme anti – Covid, le proprie ragioni. E per cercare, insieme alla triade commissariale, una soluzione alla problematica che rischia di affossare la nostra zona, già penalizzata sotto ogni punto di vista“.

Lettera firmata da Ciro Accardo (Marano).













