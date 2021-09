Marano, il comando vigili nell’incertezza assoluta: non c’è il comandante, non c’è un sostituto. Sarà autogestione?

171 Visite

Si respira un clima di incertezza al comando della polizia municipale di Marano, da oggi orfano del comandante, il capitano Costa, ufficialmente in pensione. Chi sarà il nuovo comandante? Gli agenti (almeno fino a stasera) non ne sapevano nulla. Chi firmerà da domani gli atti? Nulla, mistero, dai commissari non trapela nulla, finanche i provvedimenti di maggiore interesse per la città. Il ruolo della Costa non può essere ricoperto dall’altro ufficiale, la De Luca; i sovraordinati non sono ancora arrivati e allora chi organizzerà il lavoro? Non è dato ancora sapere. Si sa solo che l’organico è ridotto all’osso e che da oggi manca anche il comandante. Sarà autogestione? Esultano, intanto, gli abusivi del commercio e dell’edilizia. Allegria!













