Marano, Visconti prova anche la carta del Consiglio di Stato per ritornare in sella: ma è una perdita di tempo. Il ricorso sarà (98 per cento) bocciato

258 Visite

L’ex sindaco Visconti e i suoi ex assessori provano l’ultima, disperata mossa: il ricorso al Consiglio di Stato contro lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche. Gli ex amministratori hanno già incassato un palo in sede di Tar del Lazio, che non ha accolto la richiesta di sospensiva degli atti, confermando ciò che Terranostranews aveva sempre scritto: il ricorso al Tar era stato fatto con i piedi. Ora Visconti ci riprova con il Consiglio di Stato, ma la strada è ancora più in salita. In sede di Consiglio di Stato ci sono giudici di grande livello, difficili da “impapucchiare” con quattro delibere o determine gettate lì tanto per. I ricorsi vanno fatti in un certo modo. Se vuole, l’ex sindaco contatti la redazione di Terranostranews che, a gratis naturalmente, gli fornirà qualche utile consiglio. Così come stanno le cose, il ricorso ha l’1-2 per cento di possibilità di essere accolto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS