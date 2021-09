Nunzia è scomparsa da venerdì: l’appello della famiglia

126 Visite

Sono giorni di apprensione a Casal di Principe per la scomparsa di Nunzia Vitantonio. Della 50enne non si hanno notizie da venerdì scorso e la famigli ha lanciato un appello sui social per ritrovarla.

La sorella Alfonsina scritto sulla sua pagina Facebook un post corredato da una foto della donna per chiedere aiuto. “È scomparsa. Da venerdì una donna di Casal di Principe si chiama Nunzia Vitantonio sui 50 anni alta 1.65 capelli castani media lunghezza. Se per caso qualcuno la vede contatta immediatamente i carabinieri oppure contattare me. Per cortesia condividete tutti. Grazie“.

La notizia della scomparsa di Nunzia è stata inviata anche a Chi L’ha visto? Alla sorella Alfonsina alcuni hanno segnalato la sua presenza a Formia con due valigie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS