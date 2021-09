Incidente in moto tra Salerno e Vietri, Luca muore a 26 anni

149 Visite

Tantissimi i messaggi che si sono susseguiti sui social network quando la notizia della prematura scomparsa di Luca Noviello si è diffusa.

“Non esistono addii per noi… sarai ovunque noi saremo. Rip Luca” è il messaggio dedicatogli dal gruppo “Boys Vietri since 2012“, che nei giorni scorsi aveva affisso uno striscione con la scritto “Luca tieni duro” all’esterno dell’ospedale nel quale Luca era ricoverato.

Anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha voluto dedicare un pensiero al 26enne scomparso: “Sono quelle notizie che non vorresti mai ricevere, purtroppo Luca non ce l’ha fatta, l’intera cittadinanza vietrese si raccoglie vicino al dolore della famiglia”.

Il giovane era rimasto coinvolto, la scorsa settimana, in un incidente stradale a bordo del suo scooter tra Salerno e Vietri sul Mare, cittadina della quale era originario: ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Luca è purtroppo deceduto dopo aver lottato per giorni; troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Vicinanza alla famiglia di Luca Noviello è stata espressa anche dalla squadra calcistica della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919, la proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito Ciro Noviello, amministratore unico di Autosele, sponsor partner della Salernitana, per la tragica scomparsa del figlio Luca”.

I FUNERALI. I funerali saranno celebrati domani 30 settembre alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare. La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home Casa del Commiato in via San Leonardo 108 a Salerno.













