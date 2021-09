Comunali – Incontro dei Moderati con Manfredi, Bonavitacola, Varriale e Di Fenza: ” Siamo pronti a guidare Napoli con Manfredi per i prossimi 5 anni”

116 Visite

“Le nostre idee per Napoli”. Dopo l’incontro di luglio organizzato dai Moderati a Città della Scienza – che, di fatto, ha aperto la campagna elettorale di coalizione per Gaetano Manfredi – quest’ oggi si è svolto un nuovo appuntamento in vista delle prossime amministrative. L’evento, promosso dal Vice-segretario nazionale dei Moderati e Segretario regionale, Vincenzo Varriale, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Candidato a Sindaco Gaetano Manfredi, del Vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e del Consigliere regionale Pasquale Di Fenza. All’ evento organizzato presso Villa Domi, hanno preso parte anche gli oltre 250 candidati al Comune di Napoli e alle Municipalità sotto il simbolo Moderati con Manfredi.

“Manca una settimana al voto delle amministrative per l’elezione del sindaco di Napoli – spiega Vincenzo Varriale – e dopo una bellissima campagna elettorale possiamo ritenerci soddisfatti sia per la qualità dei contenuti messi in campo, sia per la sobrietà comunicativa del nostro candidato a sindaco Gaetano Manfredi. Stando ai sondaggi, ma non solo, sembra che la partita si possa chiudere direttamente al primo turno, e noi Moderati siamo determinanti per il raggiungimento del risultato. I temi principali da affrontare subito dopo il 5 ottobre sono il lavoro, la sicurezza, la qualità dei servizi offerti ai napoletani. Metteremo in campo tutte le nostre energie e capacità al servizio di questa nuova e fondamentale esperienza per Napoli. Saranno anni difficili ma siamo sicuri di farcela, anche perché, per la prima volta, avremo il governo della Regione è quello nazionale in piena sintonia con noi. I napoletani ora hanno una grande occasione , irripetibile, quella di dare forza con il loro voto a questa coalizione. Sono certo che hanno già deciso di votare Gaetano Manfredi”

“E’ un momento molto importante per Napoli e siamo sicuri che Napoli non perderà questa occasione di cambiamento. -afferma il consigliere regionale Pasquale Di Fenza – La città deve guardare avanti e tornare a vivere, partendo da cose semplici ed essenziali, ma che a Napoli, purtroppo, fanno ancora fatica a essere garantite. Pensiamo, ad esempio, alle carenze nei servizi di trasporto, ai continui disagi nella mobilità cittadina, alla raccolta dei rifiuti urbani ancora oggi non ottimizzata. Ecco, Napoli e i Moderati con Manfredi vogliono affermare i diritti dei cittadini nel quotidiano e portare la città verso il futuro”.

Viviamo in un mondo molto veloce – sottolinea il Vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola -. In questa complessità’ c’e’ una quota rilevante di persone che vivono disillusi,disincantati ma che sono pronti a premiare la qualità e la credibilità delle persone Noi possiamo parlare proprio a questi elettori perchè nessuno ha un candidato come Gaetano Manfredi”.

“Il contributo dei Moderati è stato importante sul piano programmatico e della partecipazione – ha sottolineato Gaetano Manfredi -. Rappresentano insieme ad altri soggetti quell’area politica e culturale di cui la città ha bisogno per risollevarsi in un percorso di rinascita collettiva”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS