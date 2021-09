Alberi da potare a Marano, il Comune non ha soldi e i cittadini si arrangiano da soli

262 Visite

Valanga di richieste al Comune per potare gli alberi che insistono sulle strade cittadine. Il Comune non ha soldi per potare le piante? I cittadini si arrangiano da soli con risorse proprie. Si sono rimboccati le maniche e sono saliti sulla propria scala per tagliare quei rami che davano fastidio e creavano un pericolo. E’ quanto accaduto in piazza del Plebiscito, a Marano. A segnalarci l’episodio sono stati alcuni residenti della zona: “Gentile Direttore, si riporta alla vostra attenzione la pericolosità degli alberi, oramai a rischio caduta, presenti in piazza del Plebiscito, l’area e il pericolo caduta può interessare la strada, notevolmente trafficata da auto e pedoni“.













