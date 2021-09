Marano, cartelloni e proteste contro lo stop del servizio Inibus. I commissari esaminano il caso

317 Visite

La protesta contro lo stop al servizio Inibus è iniziata: questa mattina un gruppo di circa 10 genitori si sono fatti sentire con cartelloni di protesta fuori al Comune di Marano. L’idea alla base di questa manifestazione è che venga rinnovato il servizio, il cui contratto è in scadenza per il 30 settembre, poiché i cittadini delle periferie già molto penalizzati non possono essere lasciati a piedi. La manifestazione di dissenso si è conclusa con un rinvio a giovedì 23 settembre ore 10 al palazzo Comunale. L’ufficio di segreteria ha comunicato che nella giornata di mercoledì i Commissari, a cui è stata consegnata la segnalazione dei cittadini, si riuniranno per approfondire la documentazione relativa all’affidamento del servizio per poi convocare gli interessati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS