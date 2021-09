Grumo Nevano e la scomparsa delle antiche basole. C’è una denuncia, l’amministrazione comunale cosa farà?

143 Visite

Grumo Nevano, il consigliere Cammisa denuncia la “scomparsa” delle basole da un terreno comunale. Finirà all’attenzione della Procura della Repubblica la vicenda della rimozione dei basoli da un terreno nei pressi dello stadio comunale di Grumo Nevano. È lo stesso consigliere di maggioranza, Pasquale Cammisa, ad annunciarlo in una nota indirizzata al comandante della polizia locale: “Il sottoscritto Pasquale Cammisa, in qualità di Consigliere Comunale di Grumo Nevano, segnala quanto segue: in data 28.08.2021, mi recavo presso lo stadio comunale di Grumo Nevano P. Maisto, dove assistevo inspiegabilmente alla rimozione e trasporto di basoli numerati, acquisiti all’inventario comunale e depositati presso il predetto sito. Rappresento, inoltre, che tale azione di rimozione non risulta ad oggi legittimata da alcun atto amministrativo e che pertanto il soggetto che ha effettuato la stessa ed il deposito in luogo che non mi è ancora dato sapere, non era autorizzato ad espletare tale attività. Alla luce di ciò, Le chiedo di far luce su tale vicenda, informando con urgenza e tempestività il sottoscritto, riservandomi al contempo, di sporgere regolare denuncia sull’accaduto presso la competente Procura della Repubblica”. Al riguardo, è opportuno ricordare che le basale furono rimosse dalle strade cittadine e furono accatastate ed inventariate nel campo sportivo nel 2013.

Per questa operazione furono spesi dal Comune di Grumo Nevano soldi pubblici. Tanto è vero che le basole sono di proprietà comunale, ovvero di tutta la comunità grumese. Perché, allora, la vicenda sta agitando profondamente la amministrazione del sindaco Gaetano Di Bernardo? Perché dalle foto e dalla nota del consigliere Cammisa emerge il fatto che le basole siano state rimosse dal campo sportivo, ma non é dato sapere dove siano state portate. È per questo motivo il consigliere Cammisa pone alcune domande: qual è l’atto amministrativo preordinato a questa rimozione? qual è l’atto di alienazione approvato dal consiglio comunale, in forza del quale il comune si è disfatto di un bene che appartiene alla comunità di Grumo Nevano? Quanto ha guadagnato il comune per la loro eventuale alienazione? Esiste l’impegno spesa adottato dal comune per la loro rimozione e trasporto delle basole, cioè con quali soldi é stata fatta questa operazione? Chi ha autorizzato gli addetti alla rimozione ad entrare nel campo sportivo per fare la rimozione, accedendo in un’area circoscritta non aperta al pubblico? Se le basole sono state portate in discarica, dove sono i documenti attestanti lo smaltimento? Chi sono gli amministratori e i dirigenti che hanno eventualmente autorizzato la rimozione delle basole? Quali azioni sono state poste in essere dall’amministrazione, dall’ufficio patrimonio e dal comando dei vigili urbani? Tante domande ancora senza risposta, che hanno messo sulla graticola la amministrazione del piccolo comune dell’hinterland napoletano guidata dal Sindaco Gaetano Di Bernardo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS