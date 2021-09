Sant’Antimo: Carabinieri denunciano 5 persone per furto

456 Visite

Controlli mirati per i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. A Sant’Antimo i militari della locale tenenza hanno effettuato un servizio a largo raggio con personale tecnico dell’Enel. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero per furto di energia elettrica 5 persone residenti nel complesso di edilizia popolare di via Solimene.

I 5 cittadini – assegnatari di altrettanti alloggi popolari – avevano realizzato degli allacci abusivi su un pannello di derivazione che era in strada e di proprietà dell’Enel. Sono in corso accertamenti per quantificare il danno economico.













