Amministrative, Lega Out. Grant e Nappi: “Respinti i nostri ricorsi. Napoletani derubati della possibilità di scegliere il cambiamento. Brutta notizia per Napoli e la Democrazia”.

Napoli, 18 settembre– “Brutta notizia per Napoli e per la democrazia. Migliaia di napoletani sono stati derubati dalla possibilità di scegliere il cambiamento. Da oggi pancia a terra per sostenere i nostri candidati presidente sulla Prima, Quarta, Quinta e Sesta Municipalità. Siamo regolarmente in corsa con le liste sulla Quinta e sulla Sesta. Non perdiamo entusiasmo. Noi vero motore per il cambiamento“. Così in una nota il coordinatore regionale on.le Valentino Grant e il coordinatore cittadino della Lega a Napoli prof. Severino Nappi.













