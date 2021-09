L’angolo della prof. “Scuola, si respira aria di normalità”

180 Visite

Oramai da quasi una settimana la scuola ha aperto le sue aule a studenti e prof.

Si respira aria di normalità grazie alle lezioni in presenza ed anche la fastidiosa seppur utile mascherina è diventata un dispositivo quotidiano e costante che quindi, rientra nel l’usuale e nel “normale”.

E’ come se in questi giorni docenti e alunni fossero chiamati a fare il punto della situazione dopo lo tsunami Covid che li ha travolti. Occorre recuperare non solo conoscenze ma anche socialità, fiducia, serenità. I nostri ragazzi vivono un momento delicato: fanno i conti con due anni di chiusure, di paura, di tamponi, per alcuni di lutti e questo ritorno alla “normalità” a volte spaventa perché appare spesso poco solido, non duraturo.

Ora più che mai, ora che non siamo più chiusi in casa, occorre prendersi cura dei nostri giovani, in famiglia e a scuola: rassicurarli, sostenerli e premiarli, se serve, se meritano.

Ieri nel bellissimo scenario del Rione Terra a Pozzuoli, il sindaco Vincenzo Figliolia ha festeggiato gli allievi che nel 2018/19 hanno conseguito la maturità a pieni voti.

Una manifestazione che inorgoglisce e dona speranza: un’amministrazione che sceglie di valorizzare i suoi studenti, che li premia perché riconosce il loro impegno e le loro capacità, sta puntando sul futuro e sulle nuove generazioni, consapevole che solo formando giovani preparati e consapevoli, potremo sperare in una società migliore.

Annamaria Schettino

Docente IS Falcone













