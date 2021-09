464 Visite

In via Padreterno, come in tante altre zone della città, è ormai un disastro. La perdita idrica non è stata ancora riparata e in strada si perdono migliaia di litri d’acqua potabile, mentre tante zone della città sono a secco o lo sono state per giorni. L’ufficio tecnico è stato avvisato, i vigili sanno, ma la storia è sempre la stessa: mancano soldi, mezzi, uomini. A Marano manca tutto.













