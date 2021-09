Vaccini, Pimonte il Comune più immunizzato dei Monti Lattari

151 Visite

Pimonte è il Comune più immunizzato dei Monti Lattari e di tutto il distretto sanitario 58 dell’Asl Napoli 3 Sud. I dati parlano chiaro, con l’80,66% di prime dosi e il 68,65% di seconde dosi somministrate, Pimonte viaggia spedito verso l’immunità di gregge. Questi dati, estremamente positivi, si arricchiscono all’indomani dell’Open Day vaccinale che ha superato la quota delle 100 dosi di siero iniettate.

“Il risultato raggiunto è il frutto del buon lavoro svolto dall’amministrazione in questo lungo periodo di pandemia, portato avanti sempre confrontandosi con le altre istituzioni locali, in particolare la Regione Campania e l’Asl Napoli 3 Sud – ha affermato il sindaco Michele Palummo – Continuando sulla strada tracciata siamo convinti di poter allontanare dalla nostra amata cittadina, una volta per tutte, i pericoli più gravi derivanti dal Covid-19”. Ha commentato il sindaco Michele Palummo.

Grande soddisfazione espressa anche da Anna Ospizio, assessore alla Politiche Sociali del Comune di Pimonte: “Il successo di quest’open day è la dimostrazione della necessità di promuovere azioni concrete sul territorio. La risposta dei cittadini è stata straordinaria e di questo ne siamo estremamente soddisfatti, soprattutto per la presenza di numerosissimi giovani, che hanno fortemente apprezzato l’iniziativa. I dati ci dicono che l’80% delle persone che ieri si sono sottoposte al vaccino hanno effettuato la prima dosa, questo significa che siamo ancora più vicini a raggiungere l’immunità di gregge”.

Michele Sorrentino, medico Usca dell’Asl Napoli 3 Sud, conferma il successo dell’iniziativa: “È andata incredibilmente bene in quanto siamo riusciti a raggiungere numeri altissimi, sia in senso assoluto viste le oltre cento vaccinazioni, sia in senso relativo, ovvero in relazione al Comune di Pimonte che conta 5130 persone in fascia vaccinabile. In numeri importanti di questa giornata hanno assestato un colpo deciso alla campagna vaccinale qui a Pimonte, che partendo da numeri già alti si avvicina all’obiettivo di immunizzazione”.













