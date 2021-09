522 Visite

Paura nel quartiere di Pianura, a Napoli, dove il corpo di un uomo di 46 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via Escrivà. A causare il decesso un solo colpo di arma da fuoco alla fronte. Sul posto la Polizia di Stato che indaga per fare luce sulla dinamica della vicenda. Al momento l’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella dei suicidio.













