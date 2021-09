Ultim’ora Marano, fumo e fiamme in un negozio di abbigliamento in via Merolla

1.113 Visite

Fiamme e fumo in un negozio di abbigliamento in via Merolla, nel centro di Marano, a pochi passi dal municipio. I fatti si sono verificati poco fa e sul posto non sono ancora giunti i vigili del fuoco. Diversi cittadini sono scesi in strada e hanno segnalato ciò che stava accadendo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco si sarebbe trattato di un corto circuito all’impianto elettrico. Sul posto anche i carabinieri. Seguono aggiornamenti.













