Il Napoli batte 2-1 la Juventus al Maradona: la città sogna

Tre errori e tre gol al Maradona: i bianconeri erano passati in vantaggio con Morata che al 10′ approfitta di un controllo sbagliato di Manolas per battere Ospina. Nella ripresa è Szczesny a sbagliare la presa su un tiro a giro di Insigne e Politano anticipa Rabiot segnando il gol del pari. All’86’ Koulibaly con un tap-in di destro non perdona un errore di Kean sugli sviluppi di un corner. Problema muscolare per Insigne, che lascia il campo zoppicando. Allegri fermo a 1 punto, Spalletti a punteggio pieno.













