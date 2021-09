ULTIM’ORA. Napoli al voto, notificata l’esclusione delle liste Maresca Sindaco e Catello Maresca

152 Visite

Napoli, 8 settembre– Come avevamo già anticipato in un articolo di ieri sera, ormai è ufficiale. E’ arrivata la notifica della Prefettura sulla ricusazione delle liste civiche Maresca Sindaco e Catello Maresca sul Comune e sulle Municipalità a causa della mancata presentazione di tutta la documentazione necessaria. “Ci hanno impedito di entrare per consegnare la documentazione integrativa delle liste. Oggi ci dicono non avete depositato la documentazione, che era all’esterno dell’ufficio elettorale”, ha dichiarato a margine di un punto stampa il candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca. “Non so se anche la lista Prima Napoli è stata esclusa. I nostri avvocati sono già al lavoro, quindi faremo valere i nostri diritti in ogni sede. Il diritto dei nostri candidati a rappresentare i cittadini, e di quest’ultimi ad esprimersi liberamente, è un diritto assoluto che prevale su questi formalismi che ricordano un diritto desueto. La sostanza è quello che conta, ed è ciò che abbiamo fatto. Nella ressa, che si vede chiaramente nei video, ci è stato impedito di completare la procedura. Per me non cambia niente.” Si è in attesa, nelle prossime ore, di capire quale sarà il destino anche delle liste Prima Napoli (Lega) e Fratelli d’Italia. Come abbiamo già scritto ieri sarà inevitabile da parte degli esclusi il ricorso al Tar.













