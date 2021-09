Anteprima Marano, il Tar del Lazio respinge il ricorso contro lo scioglimento per camorra del Comune

1.123 Visite

Respinto, come ampiamente pronosticato dal nostro giornale, il ricorso proposto dagli ex amministratori contro lo scioglimento per mafia del Comune. Respinta l’istanza cautelare. I giudice del Tar del Lazio, pertanto, si pronunceranno nel merito non prima di qualche mese o anno. Visconti, dunque, non tornerà in sella. Per lui resta aperto un’ulteriore possibilità di ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso intentato al Tar era palesemente poco approfondito e non utile a smontare l’intera relazione che portò allo scioglimento dell’Ente.













