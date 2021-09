Marano, ecco il video dell’incivile che abbandona pneumatici in via Barco

155 Visite

Lotta all’abbandono di rifiuti, continua l’attenzione dei cittadini di Marano nei confronti del corretto smaltimento. E’ quanto accaduto in via Barco, dove l’occhio vigile di alcuni residenti ha immortalato le immagini dell’abbandono da parte del conducente di un auto di passaggio di alcuni pneumatici nei pressi dei cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani. “Sembra assurdo dover ricordare che esistono le stazioni ecologiche dedicate a questo tipo di raccolta. Manca in zona un monitoraggio continuo per punire chi non rispetta la legge e la civiltà del nostro territorio. Chiediamo sanzioni per chi getta indiscriminatamente rifiuti di ogni tipo lungo la strada e poi scappa“, queste le parole dei residenti. Di seguito il video dei lettori:













