Napoli al voto. Liste Maresca escluse, i fedelissimi Riggi e Fiorito ripongono fiducia nel ricorso al Tar

Napoli, 8 settembre– Dopo la notizia dell’esclusione delle liste civiche di sua diretta emanazione, tra le file del candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca arrivano le prime dichiarazioni. Il primo a rilasciare dichiarazioni è stato l’avvocato penalista Michele Riggi, consigliere politico del magistrato e tra i principali organizzatori del suo staff.

“Cari amici– ha scritto Riggi in una lettera sui suoi social- come sapete, sono state escluse, per il momento, due liste civiche della nostra coalizione. Stiamo approntando i relativi ricorsi, e siamo fiduciosi che tra pochi giorni tutto sarà risolto. La gioia dei nostri avversari per questo momentaneo intoppo dimostra che, al di là delle dichiarazioni di facciata, hanno paura di noi, del nostro entusiasmo, della sintonia che si è creata tra i cittadini napoletani e Catello Maresca. Hanno paura di vedere spazzato via il poltronismo, il trasformismo, il loro attaccamento al potere per il potere. Per quanto ci riguarda, nulla cambia: in attesa delle decisioni del Tar(verso cui nutriamo la massima fiducia) andiamo avanti con ancora maggiore determinazione, con la forza delle nostre idee e delle nostre proposte per Napoli. Non sarà certo una carta bollata a fermare l’ondata di rinnovamento che già si respira nelle strade, nelle piazze, nei vicoli, nei quartieri della nostra città. Andiamo avanti, con il cuore e senza paura!”

L’altro fedelissimo di Maresca ad esprimersi sul responso della commissione elettorale prefettizia è Ferruccio Fiorito, avvocato civilista e candidato- al momento escluso- della lista Maresca Sindaco: “In tanti mi state chiamando ed è giusto fare chiarezza- scrive sui social-. Due nostre liste sono state escluse, allo stato, dalla competizione elettorale. Si sta predisponendo il ricorso da depositarsi in sede giudiziaria, perché riteniamo illegittima la scelta perpetrata dalla Commissione Prefettizia. Siamo fiduciosi– rassicura Fiorito- che il TAR saprà decidere secondo diritto, facendo proprie le nostre argomentazioni e istanze, consentendo alle liste escluse di partecipare regolarmente alle prossime elezioni.”













