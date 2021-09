Marano, ad agosto nessun abuso edilizio segnalato: la nota del Comune. Intanto Scoppia il caso dei box di via San Rocco

990 Visite

Nessuna ordinanza di demolizione. Nel mese di agosto, a Marano, come evidenziato nella nota pubblicata dalla segretaria generale Imparato sul sito del Comune, non è stato segnalato alcun abuso edilizio da parte dell’ufficio tecnico e della polizia municipale. Ad agosto, in realtà, di abusi ve ne sono stati, ma il periodo festivo e le ferie, la conseguente mancanza di personale, non ha consentito agli addetti ai lavori di operare al meglio.

C’è un caso, però, che ha alimentato qualche polemica e riguarda la realizzazione (risalente a qualche ano fa) di alcuni box nella zona di San Rocco, accanto a un noto panificio. Per l’ufficio tecnico le procedure sarebbero in regola; per molti tecnici del territorio, invece, sarebbe assolutamente vietato costruire a un metro, forse anche meno, da un alveo naturale. Le norme in materia non lo consentirebbero. Chi ha ragione?













