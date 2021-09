Napoli, lunedì 6 borsa di studio in memoria di Genny Cesarano

84 Visite

Lunedì 6 settembre 2021 ricade l’anniversario della morte di Genny Cesarano, giovane innocente “vittima della camorra”, ucciso nel 2015.

In questa giornata le associazioni “Un Popolo in Cammino per Genny Vive”, “Libera Napoli- Centro storico” ed il progetto P.I.T.E.R.- Percorsi di Inclusione e Innovazione Territoriale ed empowerment nel Rione Sanità di Napoli onoreranno la memoria del giovane diciassettenne napoletano con un evento dal titolo: “Una ‘Borsa di studio’ in memoria di Genny Cesarano” che si terrà in Piazza Sanità, a partire dalle ore 16.00.

“Il cammino per la memoria di Genny” è nata da quel 6 settembre 2015. Da allora molte cose sono cambiate, ma molto resta ancora da fare, impegnandosi a a mettere in campo un’azione di comunità che sia incisiva e utile al territorio, soprattutto in favore di quei bambini e di quei ragazzi del Rione Sanità, come l’iniziativa “Una ‘Borsa di studio in memoria di Genny Cesarano”.

A tal proposito si vuole istituire un “comitato promotore” che possa raccogliere quei fondi necessari per le “borse di studio” da destinare ai giovani della Sanità, decidendone l’assegnazione in modo condiviso e partecipato. L’appello sarà rivolto a tutti coloro che vogliono sposare l’iniziativa: privati cittadini, enti, mondo associativo, imprese, istituzioni, insomma chiunque voglia contribuire e abbia a cuore le sorti dei giovani del popoloso Rione Sanità.

Durante l’evento sarà anche presentata la mostra fotografica dal titolo “Il diritto al gioco e agli spazi protetti” realizzata dal Laboratorio di fotografia del Progetto P.I.T.E.R. L’obiettivo è quello di accendere i riflettori sulla condizione ancora critica degli spazi pubblici delle nostra città e di sostenere il diritto al gioco e a un’infanzia felice.

Le attività si svolgeranno a partire dalle ore 16.00 di lunedì 6 settembre, in Piazza Sanità, dove ci sarà anche Costantino Scarallo, cantante e amico di Genny che intonerà una canzone dal titolo “Aria fredda” dedicata al suo caro compagno di giochi e giovane innocente “vittima di camorra”. Le manifestazioni si concluderanno con la celebrazione della santa messa in memoria di Genny Cesarano che avrà inizio alle ore 18.00, presso la Basilica di “Santa Maria della Sanità”.

Il Progetto P.I.T.E.R. è nato per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, diffondere la cultura della legalità e promuovere lo sviluppo delle capacità e dell’autostima nei giovani partecipanti, ragazzi tra i 6 ed i 16 anni.













