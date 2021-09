Napoli, cumuli di rifiuti sotto ai piloni dell’uscita Afragola dell’Asse Mediano

148 Visite

“Ci hanno segnalato cumuli di rifiuti sversati accanto ai piloni dell’uscita Afragola dell’Asse Mediano. C’è di tutto, dagli elettrodomestici ai sanitari, fino a scarti vari. Occorre ripulire al più presto per evitare che quel degrado diventi la miccia dell’ennesimo rogo tossico. Per questo abbiamo inviato una nota sia all’Anas che alle autorità locali per chiedere un’immediata pulizia dell’area”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Salvatore Iavarone, coordinatore Europa Verde Napoli Nord, allertati dai cittadini della zona.













