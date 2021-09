191 Visite

Sono 103 i dipendenti dell’Asl Napoli 3 Sud a rischio licenziamento, dopo un controllo interno. Da oggi avranno cinque giorni di tempo per fornire giustificate ragioni della loro scelta di non vaccinarsi dopodiché, in caso di mancata risposta o qualora l’Asl ritenga non sufficienti le motivazioni stesse, saranno allontanati e sospesi dal servizio senza stipendio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS