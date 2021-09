178 Visite

Lutto per Salvatore Pezzella. E’ morto ieri nella sua abitazione per un malore improvviso all’età di 51 anni Pasquale Pezzella, fratello del consigliere comunale giuglianese Salvatore. L’enorme lutto ha colpito tutta la comunità di Giugliano. A darne notizia in anteprima è il Meridianonews.













