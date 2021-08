Marano, punti di vista: “L’acqua e l’ordinanza farlocca”

215 Visite

Gentile Direttore, seguo Terranostranews anche mentre sto in vacanza e devo informarla che mentre la gente soffre per un bene prezioso che non sa apprezzare, nei bar l’acqua sgorga a catinelle. E l’ordinanza? Il venerdì prima di Ferragosto ho preso due bagni con lo scooter mentre imboccavo via Tevere, ci stavano due anziane signore, una dietro l’altra al lato sinistro, che tranquillamente innaffiavano la strada, ma non finisce qui. Nella piazzetta di San Rocco, sciala popolo, con l’acqua ed al semaforo più avanti, fermo in auto, l’ho lavata perché in una villa, confinante con la strada, ci stavano dei piccoli cannoni ad acqua che innaffiavano palme e palmette dello sfarzoso giardino. Ma chi controlla la coscienza di questi incivili che sprecano una risorsa preziosa? A proposito, ma a Marano ci sono ancora i partiti o sono partiti di testa? La sua idea di denuncia mi piace. Appena rientro spronerò un poco di gente.

Grazie per l’ascolto,

Un cordiale saluto dal Salento.













