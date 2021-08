Salvati dalle onde tre bagnanti indiani a Pozzuoli

96 Visite

Oggi, verso le 14, al lido Capri Beach di Pozzuoli in località Licola, sono stati tratti in salvo, dal personale della struttura balneare, tre persone di nazionalità indiana. Il papà con i suoi due figli, nonostante le onde grosse, erano al largo sfidando le forti correnti e le difficoltà dei fondali pieni di buche. Travolti dal mare hanno iniziato ad urlare perché non riuscivano più a ritornare a riva. I bagnanti in riva al mare accortisi del pericolo hanno subito allertato i bagnini, tutti del Gambia, che hanno salvato i due giovani con il loro genitore. Sul posto, poi, è subito arrivato il personale sanitario dell’ASL Napoli 2 prestando le giuste cure.













