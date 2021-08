Mare agitato, salvate tre persone al Capri Beach. L’intervento del personale della struttura

Tre persone di nazionalità indiana, tra cui due bambini, sono state salvate dal personale di una struttura balneare del litorale flegreo. I fatti intorno alle 14 di oggi al lido Capri Beach. Un padre e i suoi due figli erano al largo sfidando le forti correnti e le difficoltà dovute ai fondali pieni di buche. Travolti dal mare, hanno iniziato ad urlare perché non erano in grado di tornare a riva. I bagnanti, accortisi del pericolo, hanno subito allertato i bagnini, tutti originari del Gambia, che si sono tuffati in acqua riescendo a mettere i due ragazzi con il loro genitore. Sul posto, è poi arrivato il personale sanitario dell’Asl Napoli 2 nord per le cure del caso.