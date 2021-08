Bacoli, falò e feste in spiaggia nonostante i divieti: beccati dalla polizia municipale

213 Visite

Siamo riusciti ad evitare problemi di ordine pubblico, in questa notte di Ferragosto. Con controlli a tappeto. E pugno duro verso chi voleva infrangere le regole. Zero falò, zero ragazzi in coma, zero ambulanze sul litorale. Zero risse, zero giovani al pronto soccorso. Zero incidenti, zero botti. In più, chi si recherà al mare, domani mattina, troverà arenili puliti. Abbiamo cacciato gruppi di facinorosi dalle spiagge. Tra questi, un’orda di barbari che era giunta a Bacoli carica di ceste di legna, fiumi di alcool. E due batterie di fuochi di artificio. Quando siamo giunti in battigia, per ricordargli l’ordinanza, avevano già lasciato a terra decine di bicchieri di plastica e qualche bottiglia di birra. Degrado. “Noi non andiamo via. Questa è spiaggia libera. Nessuno può dirci niente. Facciamo quello che vogliamo”. Appunto. E proprio perché stavano devastando un luogo di tutti, li abbiamo cacciati. Senza indugio. E solo dopo averli obbligati a ripulire il letamaio che stavano lasciando in riva al mare. Ovviamente. Abbiamo patrimoni troppo belli, troppo importanti, per lasciarli nelle mani di simili zulù. Andate via. È stata una notte di Ferragosto tranquilla. Come mai in passato nella nostra città. Tante famiglie, tanti genitori, hanno potuto dormire più serenamente. Ringrazio la Polizia Municipale. Ringrazio i volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Ringrazio la Protezione Civile “Falco”. Ringrazio tutte le forze dell’ordine presenti in strada per assicurare sicurezza. Grazie. Abbiamo fatto squadra. Ed abbiamo fatto bene. Permettetemi infine un’ultima riflessione. La nostra comunità è sempre pronta ad abbracciare chiunque voglia vivere Bacoli con rispetto. Sempre. Ma, per chi invece ritiene che la nostra terra sia una giungla, in cui poter fare ciò che si vuole, vale un solo messaggio. Inequivocabile. Togliete il disturbo. Liberateci della vostra presenza. Portate via da qui la vostra inciviltà, i vostri soldi. E fatelo non “un passo alla volta”. Ma a gambe levate. Siete ospiti indesiderati. Sparite.

Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.













