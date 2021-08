303 Visite

Nel cuore della notte, un veicolo si è schiantato contro il marciapiede facendo “strike” di paletti parapedonali. I fatti sono avvenuti in via Tagliamento, all’altezza della scuola materna. Non si registrano feriti, almeno ufficialmente, ma solo una lunga fila di paletti abbattuti (una decina sul lato sinistro della carreggiata).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS