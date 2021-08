Con la Lamorgese sbarchi aumentati del 673 per cento

198 Visite

La titolare del Viminale l’altro ieri ha ammesso di non essere in grado di bloccare gli arrivi. «Molti degli sbarchi sulle coste siciliane – ha spiegato – sono autonomi e noi non possiamo fermarli. Il contrasto dell’immigrazione via mare è molto diverso da quello via terra». Il confronto con Salvini, ex ministro dell’Interno, è però impietoso.

Di più. Al tempo in cui il segretario del partito del Carroccio era ministro dell’Interno, ovvero dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019 (il dato è ripreso dal dossier Viminale dell’epoca) le persone giunte sulle coste italiane furono 8.691, contro le 42.700 dell’anno precedente, ovvero il 76 per cento in meno. Diminuì di conseguenza il numero degli scafisti arrestati (-55 per cento) che passarono da 209 a 94. I cadaveri recuperati in mare furono 4 a fronte degli 83 dei 365 giorni precedenti. I dispersi in mare furono 757 (prima 1.694).













