“Stop agli schiamazzi notturni a Marano”, i cittadini lanciano una petizione

<<Sono anni che nel Comune di Marano di Napoli i cittadini subiscono schiamazzi notturni e diurni causati da: fuochi d’artificio esplosi a tutte le ore del giorno e della notte e soprattutto da automobili, moto e scooter di grossa cilindrata che gironzolano a grande velocità per le maggiori arterie del Comune creando enorme inquinamento acustico e rendendo impossibile il sonno e la quiete dei bambini, delle persone anziane e dei più deboli. Negli anni ci sono stati anche diversi morti. E’ ORA DI FINIRLA!! Propongo controlli serrati e autovelox nelle vie Giovanni Falcone, Mario Musella, Corso Europa, Corso Mediterraneo e Via Merolla al fine di risolvere questo schiamazzo continuo>>. In queste ore, Ernest Cuc, insieme ad altri cittadini di Marano hanno lanciato questa petizione e l’hanno inviata al Comune. Di seguito il link per parteciparvi:

https://www.change.org/p/comune-marano-di-napoli-stop-agli-schiamazzi-notturni-a-marano-di-napoli?recruiter=1217622999&recruited_by_id=12e52910-ed8a-11eb-96a4-6beb10e66093&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard

