106 Visite

Sarà un Ferragosto salato per gli italiani che andranno in vacanza. E’ in arrivo, infatti, una raffica di aumenti: dalla benzina (1,657 euro al litro) al gasolio (1,510 euro), al rincaro dei prezzi per sdraio e ombrelloni, fino al 40% in più. Secondo il Codacons, i rincari costeranno 100 euro in più rispetto all’anno scorso. E non mancheranno aumenti per luce e gas al ritorno dalle vacanze.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS