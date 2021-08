Incendio a Barra, 120 persone evacuate: in arrivo pacchi alimentari

473 Visite

Incendio a Barra, diverse famiglie sfollate non sanno dove passare la notte. Durante la notte le fiamme hanno invaso il campo nomadi del quartiere.

I volontari di Emergency hanno lanciato un appello: “Ci sono quasi 400 persone che non sanno dove dormiranno stanotte. Abbiamo portato vivere e soccorsi, ora aspettiamo che le istituzioni intervengano al più presto. Ci sono almeno 100 minori evacuati nel cuore della notte“.

Le assessore alla protezione civile Rosaria Galiero e al welfare ed ambiente Donatella Chiodo rendono noto: “Le 33 famiglie per un totale di circa 120 persone saranno ospitate già da stasera nel Centro Comunale Accoglienza di Supporto territoriale Welfare preso l’ex plesso scolastico DELEDDA in via Cassiodoro a Soccavo“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS